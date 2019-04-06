В Балашихе завершился хоккейный матч между омским «Авангардом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Игра завершилась победой уфимцев со счётом 3:2 во втором овертайме.

Открыть счёт удалось игрокам «Салавата Юлаева»: на 3-й минуте Александр Бурмистров отправил шайбу в ворота соперника. Однако «Авангард» смог отыграться уже через девять минут: гол себе в актив занес Сергей Шумаков.

Во втором периоде хозяева вышли вперёд благодаря результативным действиям Максима Тальбо. «Авангард» ушёл на перерыв, ведя в счёте, но в третьем игровом отрезке «Салават Юлаев» восстановил равновесие — автором заброшенной шайбы стал Линус Умарк.

В основное время командам не удалось выявить победителя. Для того, чтобы установить итоговый результат, соперникам потребовалась два овертайма. Победную шайбу забросил Йоонас Кемппайнен.

Счёт в серии стал 3-2 в пользу «Авангарда».