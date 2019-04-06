Тренер по фигурному катанию Светлана Соколовская прокомментировала переход Марии Сотсковой в её группу.

Соколовская сообщила, что уход Сотсковой от Елены Буяновой стал внутрикомандным решением. «Маша будет кататься столько, сколько посчитает нужным. Чем смогу, тем помогу», — сказала тренер, слова которой приводит ТАСС.

Напомним, о решении Сотсковой сменить тренера стало известно сегодня, 6 апреля. «Мы пришли к выводу, что наши рабочие отношения исчерпали себя, исчезло взаимопонимание», — пояснила ситуацию Буянова.

Тренер пожелала Сотсковой успехов в работе с новым тренером и достижения более высоких результатов. В группе Буяновой фигуристка тренировалась на протяжении трёх последних лет. Спортсменка дважды поднималась на пьедестал почета чемпионатов России и выступала на Олимпийских играх, где стала восьмой.