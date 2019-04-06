В Москве завершилось столичное дерби между «Спартаком» и ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Открытие-Арена» и завершилась победой армейцев со счётом 2:0.

Первый тайм получился небогатым на события: командам не удалось открыть счёт. Первый гол был забит после перерыва: на 46-й минуте отличился полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон, получивший результативную передачу от Николы Влашича.

Второй гол в составе армейцев также записал на свой счёт Сигурдссон, ассистентом на этот раз стал защитник Марио Фернандес. Мяч был отправлен в сетку ворот Александра Селихова на 55-й минуте.

Команды встречались в рамках 22-го тура чемпионата России. ЦСКА поднялся на третью строчку турнирной таблицы, набрав 40 очков. «Спартак» с 36 очками идёт на пятом месте.