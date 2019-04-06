Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала, под какую музыку будет исполнять произвольную программу в следующем сезоне.

На своей странице в «Инстаграме» Константинова сообщила, что программа будет поставлена под саундтрек из кинофильма «Мулен Руж».

Напомним, ранее стала известна музыка и для короткой программы фигуристки. Константинова рассказывала, что выбрала музыку «Февраль» Леонида Левашкевича. В роли хореографа выступила Ольга Зотова.

Станислава Константинова тренируется в Академии фигурного катания Санкт-Петербурга под руководством Валентины Чеботаревой. В текущем сезоне спортсменка заняла четвёртое место на чемпионате России, уступив лишь трём юниоркам из группы Этери Тутберидзе. Константинова с первого места отобралась на чемпионат Европы, где не смогла побороться за призы и остановилась в шаге от пьедестала, заняв четвёртое место. После этого фигуристка выступила в финале Кубка России, но не смогла одержать победу, поэтому не получила путёвку на чемпионат мира.