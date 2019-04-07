Футбольный клуб «Барселона» одержал важную победу в чемпионате Испании над прямым конкурентом за чемпионство мадридским «Атлетико». Игра проходила на «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

В первом тайме опасные моменты не превратились в голы. Самым запоминающимся моментом было удаление Диего Косты на 28 минуте после его возмущений из-за только что полученной желтой карточки. Во втором тайме все решилось в последние 10 минут игры. На 85-й минуте счет в матче открыл Луис Суарес, пробив из-за штрафной площади и дальний правый угол. Спустя минуту отличился Лионель Месси, упрочив лидерство «Барселоны» и установив окончательный счет в матче.

Сейчас отрыв «Барселоны» в таблице от второго места составляет 11 очков. На второй строчке расположился мадридский «Атлетико». До конца чемпионата осталось 7 туров.