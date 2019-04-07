Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин в восьмой раз в карьере завоевал трофей лучшему бомбардиру регулярного чемпионата НХЛ. Несмотря на проигрыш «Вашингтона» всухую, Овечкин остался на первой строчке снайперов лиги и взял «Морис Ришар Трофи».

На счету Овечкина 51 шайба в 81 матче. С 2013 года он неизменно становится лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ (кроме сезона-2016/17, тогда приз получил канадец Сидни Кросби из «Питтсбурга»).

Ближайший конкурент из «Эдмонтон Ойлерз» немец Леон Драйзайтль в последнем матче против «Калгари Флэймз» отличился лишь один раз, остановившись на отметке в 50 шайб.

Лучший результат Овечкина — 65 шайб в сезоне 2007/2008, когда он впервые выиграл этот трофей.

Восьмой трофей «Морис Ришар» Александра Овечкина стал для НХЛ рекордным — ранее лишь семь раз лучшим снайпером регулярного чемпионата становился Бобби Халл.