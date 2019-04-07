Российский спортивный журналист и бывший комментатор Василий Уткин негативно высказался о предстоящем матче чемпионата России по футболу между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом«.

В своем официальном аккаунте в «Твиттере» Уткин назвал предстоящую игру «Дерби Художественного Свиста», посчитав, что этим командам Российской Премьер-лиги часто подсуживают арбитры. «Локо — Зенит, любимые команды судей», — прямо заявил экс-комментатор, добавив, что выбрать между двумя клубами арбитру будет мучительно.

Матч 22 тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Локо» обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

Встреча «Зенита» и «Локомотива» состоится сегодня, 7 апреля, в Москве на «РЖД-Арене». Начало матча в 19:00, прямую трансляцию можно посмотреть на сайте Nevasport.ru.