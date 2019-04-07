Владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий объяснил позицию клуба по расторжению контракта с полузащитником Павлом Мамаевым. С 11 октября 2018 года футболист находится в СИЗО-2 «Бутырка», поскольку является обвиняемым по делу о двух драках в центре Москвы.

Слова Галицкого прозвучали в интервью на ютуб-канале «Русские норм!».

Решение о разрыве контракта Галицкий принял самостоятельно. «Наши отношения с Павлом — это наши отношения с Павлом», — заявил владелец клуба, добавив, что клуб никого не наказывает, в отличие от суда. Причины Сергей Галицкий называть отказался, однако уточнил, что футболисты клуба являются примером для воспитанников академии.

«У нас 11 тысяч мальчиков, и они должны знать, что с тех, кто станет футболистами, не будут спрашивать как с обычных людей, потому что они являются примером для простых мальчиков. За это им платят такие деньги», — заключил Галицкий.

Напомним, Павел Мамаев и другие фигуранты дела останутся в СИЗО до сентября 2019 года.