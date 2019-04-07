Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин помог своему клубу в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграть «Оттава Сенаторз» со счетом 6:2. Встреча прошла в Канаде на льду «Canadian Tire Centre».

На счету Панарина две результативные передачи — во втором периоде россиянин ассистировал Пьеру-Люку Дюбуа, а в заключительной двадцатиминутке принял участие в атаке, которая завершилась шайбой Райли Нэша.

В текущем сезоне Артемий Панарин заработал 87 очков в общей сумме — 28 шайб и 58 передач на его счету в 79 матчах. Это клубный рекорд «Коламбуса».

Победа в заключительном матче регулярного чемпионата не помогла «Коламбусу» избежать встречи в плей-офф Восточная конференции с «Тампа-Бэй-Лайтнинг«, победителями турнира. В параллельном матче «Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Филадельфией Флайерз» и осталась на седьмой строчке.