Чемпион мира по хоккею, а также призер Олимпийских игр по хоккею Павел Буре прокомментировал рекорд Никиты Кучерова по набранным очкам за сезон в НХЛ. Слова экс-хоккеиста приводит агентство ТАСС.

Кучеров превзошел результат Александра Могильного в 126 очков, установленный в сезоне-1992/93.

По мнению Буре, сравнивать Могильного и Кучерова не совсем корректно: «Все-таки это совсем разные эпохи». Буре назвал Кучерова выдающимся хоккеистом, проводящим потрясающий сезон. «Поздравляю его с этим достижением, особенно приятно, что он с каждым сезоном продолжает прогрессировать, будем надеяться, что и в плей-офф он продолжит показывать тот же хоккей», — сказал Буре.

Главными ключами к успеху Кучерова бывший игрок сборной России назвал мастерство, физическую готовность на протяжении сезона и команду, в которой у него получается себя проявлять. Напомним, «Тампа» Никиты Кучерова одержала победу в регулярном чемпионате НХЛ, одержав рекордные 62 победы за сезон.