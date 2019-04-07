Владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий поделился мнением о будущем футбола в России, а также том, из чего он состоит сейчас. Слова Галицкого прозвучали в интервью на ютуб-канале «Русские норм!».

Галицкий заявил: «Хотите сказать, что футбол состоит из воровства? Нет. Он состоит из забитого гола, из этих мальчиков, которые выходят на арену. Футбол состоит из того, что наша лига – шестая в Европе». Также владелец «Краснодара» добавил, что люди, которые мало что делают, привыкли все мазать черной краской.

По мнению Галицкого, футбол в России развивается. «Мы хотим всего и сразу, но с чего, если европейцы вкладывают в футбол больше денег? Надо прекратить рассуждать о распилах, а развивать детские школы, искать дарования, работать с тренерами, платить им больше, и когда-то будет результат», — сделал вывод бизнесмен.