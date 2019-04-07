Испанский нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста может быть дисквалифицирован на восемь матчей после удаления в игре 31 тура Ла Лиги с каталонской «Барселоной«. Информацию сообщает газета Marca.

На 28-й минуте матча Коста был удален с поля за разговоры. Как сообщают испанские СМИ, нападающий грубо оскорбил мать главного арбитра встречи Хесуса Хиля Мансано, эту же причину судья указал в официальном протоколе после матча. За это Диего Косту могут отстранить на четыре матча чемпионата Испании.

Дисквалификацию на еще четыре встречи в рамках Ла Лиги Диего Коста может получить за то, что хватал судью за руки после того, как Мансано показал ему красную карточку.

Напомним, «Барселона» одержала победу над «Атлетико» со счетом 2:0, голами в концовке встречи отметились Луис Суарес и Лионель Месси.