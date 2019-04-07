Президент хабаровского хоккейного клуба КХЛ «Амур» Александр Могильный поделился мнением о рекорде форварда «Тампы» Никиты Кучерова по очкам за сезон в НХЛ среди российских игроков. Предыдущий рекорд в 126 очков принадлежал именно Могильному и держался 26 лет.

Слова Могильного цитирует официальный «Инстаграм» «Амура»: «Очень приятно, что мой рекорд превзошел именно Никита Кучеров. Слежу за его игрой очень давно и всегда говорил, что у него огромный потенциал». Президент «Амура» также заявил, что очень рад доминированию русских хоккеистов в НХЛ.

Также Могильный пожелал Кучерову здоровья, а также выразил надежду на то, что он выиграет Кубок Стэнли и Олимпийские игры.

Напомним, 26-летний нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров набрал 128 очков за сезон, забросив 41 шайбу и сделав 87 передач. В последнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» он отличился одной шайбой и одним пасом.