В Национальной Хоккейной Лиге завершился розыгрыш регулярного чемпионата. По итогам последнего тура стали известны все пары первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.

Победители Западной конференции «Калгари Флеймз» встретятся с «Колорадо Эвеланш», за который выступает российский вратарь Семен Варламов. «Сан Хосе» сыграет против «Вегас Голден Найтс» Валентина Зыкова. «Нэшвилл Предаторз» проведет серию против «Даллас Старз» Худобина, Радулова и Ничушкина. «Сент Луис Блюз» Владимира Тарасенко и Ивана Барбашева сыграет с «Виннипег Джетс».

В 1/8 финала Восточной конференции победители регулярного чемпионата «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретятся с «Коламбус Блю Джекетс». Никита Кучеров, Михаил Сергачев и Андрей Василевский сыграют против Артемия Панарина и Сергея Бобровского. «Вашингтон» Овечкина, Кузнецова и Орлова, действующий обладатель Кубка Стэнли, проведет серию с «Каролиной» Андрея Свечникова. «Бостон Брюинз» поборется за проход дальше с «Торонто», а «Нью-Йорк Айлендерс» сыграет против «Питтсбурга» Евгения Малкина.