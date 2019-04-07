Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга определился с комплектом формы на матч 31 тура чемпионата России с московским «Локомотивом«. Об этом сообщила пресс-служба команды в официальном «Твиттере».

На поле «РЖД-Арены» «Зенит» выйдет в белом. Вратарский комплект петербуржцев будет желтым.

Соперник «Зенита» «Локомотив» в домашнем матче сыграет в красном комплекте формы. Голкипер москвичей выйдет на поле в черном.

Команды занимают первое и второе место в таблице чемпионата России по футболу, разрыв между Петербургом и Москвой составляет 6 очков.

Матч «Зенита» и «Локомотива» пройдет сегодня, 7 апреля, в Москве. Начало встречи в 19:00 по московскому времени. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте Nevasport здесь.