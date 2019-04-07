Экс-тренер сборной Финляндии по лыжным гонкам Кари-Пекка Кюрё прокомментировал мнение спортсменки Астрид Якобсен по поводу использования норвежскими лыжниками противоастматических препаратов. Слова Кюрё приводит финский портал Ilta-Sanomat.

По мнению Кюре, слова Якобсен о том, что случаи астмы учащаются из-за огромных нагрузок лыжников в сезоне, крайне неверны: «Это враньё и попытка оправдать себя. На самом деле нагрузка на дыхательную систему уменьшилась по сравнению с той, которая в лыжных гонках была раньше». В пример Кюрё привел случаи, когда в 1980-е годы гонки проводились в сильный мороз, чего не происходит сейчас.

Также Кюре заявил, что отсутствие норвежских астматиков пойдет спорту на пользу: «В этом виде спорта не нужны больные норвежцы. Они могут организовать свой Кубок астматиков и выступать там с другими астматиками».