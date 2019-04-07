Российский актер театра и кино Дмитрий Назаров посвятил футбольному клубу «Спартак» новое стихотворение. В своем «Инстаграме» он поделился эмоциями после московского дерби с ЦСКА.
Как считает Назаров, его любимому клубу «пора уже свой мозг освобождать от этого наследия Карреры«. Напомним, итальянский тренер покинул «Спартак» в октябре 2018 года по решению руководства клуба.
Обратился Назаров и к нынешнему главному тренеру «Спартака» Олегу Кононову: «А то придётся с кличкой «Временщик» идти туда, где нужен слабый тренер». Все стихотворение клуб представал в образе гладиатора, который не может поплыть на арене от первого нокдауна.
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Полный текст стихотворения можно прочитать на странице актера в социальной сети «Инстаграм».
Ранее Дмитрий Назаров в «Инстаграме» спел о матче «Спартака» с «Уралом», сравнив любимый клуб с инфарктом и инсультом.
Напомним, вчера, 6 апреля, «Спартак» на своем поле проиграл ЦСКА со счетом 2:0 в матче чемпионата России по футболу.