Российский актер театра и кино Дмитрий Назаров посвятил футбольному клубу «Спартак» новое стихотворение. В своем «Инстаграме» он поделился эмоциями после московского дерби с ЦСКА.

Как считает Назаров, его любимому клубу «пора уже свой мозг освобождать от этого наследия Карреры«. Напомним, итальянский тренер покинул «Спартак» в октябре 2018 года по решению руководства клуба.

Обратился Назаров и к нынешнему главному тренеру «Спартака» Олегу Кононову: «А то придётся с кличкой «Временщик» идти туда, где нужен слабый тренер». Все стихотворение клуб представал в образе гладиатора, который не может поплыть на арене от первого нокдауна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Назаров (@dmitry_nazarov_official) 6 Апр 2019 в 3:02 PDT

Полный текст стихотворения можно прочитать на странице актера в социальной сети «Инстаграм».

Ранее Дмитрий Назаров в «Инстаграме» спел о матче «Спартака» с «Уралом», сравнив любимый клуб с инфарктом и инсультом.

Напомним, вчера, 6 апреля, «Спартак» на своем поле проиграл ЦСКА со счетом 2:0 в матче чемпионата России по футболу.