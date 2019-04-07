Российский боец ММА, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате UFC, Хабиб Нурмагомедов вспомнил свое завоевание титула чемпиона в легком весе годичной давности. Об этом он написал в своем «Инстаграме».

«Ровно год назад я стал чемпионом UFC», — написал Хабиб, добавив, что шел к этому титулу долгие годы. Также боец отметил, что со многими вещами в жизни ему повезло, в первую очередь, с братьями.

«Спасибо вам всем, кто были рядом всегда и продолжаете мне помогать до сих пор, одному прийти к такой цели невозможно», — заявил Нурмагомедов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 7 Апр 2019 в 12:48 PDT

Чемпионский титул UFC Нурмагомедов завоевал в бою с Элом Яквинтой 7 апреля 2018 года. 6 октября Хабиб защитил свой титул в поединке с Конором Макгрегором, однако за потасовку после боя был дисквалифицирован на 9 месяцев.