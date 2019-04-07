Российский хоккеист «Питтсбург» Евгений Малкин прокомментировал свое выступление в регулярном чемпионате НХЛ. Слова спортсмена цитирует хоккейный «Твиттер»-аккаунт Pens Inside Scoop.

Малкин заявил, что этот сезон был не лучшим для него в регулярном чемпионате, но Кубок Стэнли — это совершенно другой турнир. «Я хочу реабилитироваться за неудачи в регулярном чемпионате, хочу помогать команде побеждать». Отрицательный показатель полезности также не приносит Малкину радости, он связывает это, во многом, с травмой.

Предстоящую серию плей-офф с «Айлендерс» Малкин назвал серьезной схваткой: «Мы начнем серию на выезде, поэтому нужно сразу включаться в игру. Самое главное найти свою игру и навязывать ее сопернику».

Напомним, в таблице Восточной конференции «Питтсбург Пингвинз» заняли 6-ю строчку, в 67 матчах турнира Евгений Малкин набрал 72 очка.