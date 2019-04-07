Эквадорский футболист «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал о том, как помогал адаптироваться в России и в Петербурге одноклубнику Вилмару Барриосу. Слова полузащитника приводит агентство «Р-Спорт».

Нобоа заявил, что Барриос часто обращается к нему за помощью, зная, что с ним можно разговаривать на любые темы: «Он из Колумбии, я из Эквадора — это почти одно и то же».

Вилмар Барриос часто спрашивал Нобоа о том, когда закончится снег: «Часто спрашивал: «Нет, мне он нравится, но все-таки, когда его не будет?». Когда я в феврале сказал, что ждать еще полтора месяца, Барриос не поверил: «Да ладно!». Также эквадорец добавил, что сразу же предупредил одноклубника, что снег есть нельзя: во время выступлений за «Рубин» Нобоа заболел после того, как съел горсть.

Напомним, Вилмар Барриос перешел в «Зенит» в зимнее трансферное окно. В чемпионате России он провел четыре матча и забил один гол.