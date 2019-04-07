Владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий рассказал о том, как относится к проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года не в Краснодаре. Слова бизнесмена прозвучали в интервью ютуб-проекту «Русские норм!».

Галицкому не жаль, что в Краснодаре не проходили матчи чемпионата мира по футболу. «Уберем личные амбиции – надеюсь, жители Саранска не обидятся. Построили бы хоть когда-нибудь там стадион, если бы не чемпионат мира?» — сказал владелец «Краснодара«.

Также Галицкий отметил, что не один город принимал такой крупный турнир, а целая страна. «Мы участвовали в чемпионате мира – здесь жила сборная Испании. Жители Саранска или жители Волгограда тоже должны получать это право», — заявил бизнесмен, дополнив, что в некоторых городах не было бы футбольных стадионов, если бы не чемпионат мира по футболу.

Напомним, чемпионат мира по футболу 2018 года проходил в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.