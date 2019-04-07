Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал игру своей команды в чемпионате Испании по футболу против «Эйбара».

«Мы знаем, что ничего не выиграем в этом сезоне. Играть, ни на что не претендуя, сложно», — цитирует слова Зидана журналист Дермот Корриган в своем «Твиттере». Также французский специалист заявил, что игроки сражались, во втором тайме им удалось изменить ход игры, сплотиться и помочь друг другу.

Напомним, футболисты «Реала» победили «Эйбар» со счетом 2:1. Мадридский клуб продолжает находиться на третьей строчке турнирной таблицы Ла Лиги, отставая от «Барселоны» на 13 очков. Ниже третьего места «Реал» упадет вряд ли — разрыв составляет 11 баллов, однако, победить в чемпионате у мадридцев практически нет шансов.