Российские хоккеисты Евгений Малкин и Илья Ковальчук попали в топ-10 худших игроков НХЛ по итогам регулярного чемпионата. Информацию на официальном сайте разместила пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Возглавил антирейтинг игроков с худшим показателем полезности за все матчи регулярного чемпионата защитник «Баффало Сэйбрз» Расмус Ристолайнен. Его показатель равен «-41». Также в тройку вошли защитник «Лос-Анджелеса» Дрю Даути и нападающий «Оттавы» Бобби Райан.

Нападающий «Лос-Анджелес Кингс» Илья Ковальчук расположился на шестой строчке топа, его показатель «-26», форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин с результатом «-25» занял седьмое место в антирейтинге.

В последнем матче регулярного чемпионата против «Вегас Голден Найтс» 35-летний Илья Ковальчук заработал «+3» по показателю полезности, что позволило ему выйти из тройки худших хоккеистов НХЛ по итогам сезона.