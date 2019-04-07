Российский лыжник Максим Вылегжанин одержал победу в марафоне на чемпионате России по лыжным гонкам. Турнир проходит в Архангельской области, в деревне Кононовская.

Дистанцию гонки в 50 километров лыжники бежали классическим стилем. 36-летний Максим Вылегжанин, представляющий Удмуртскую республику, приехал к финишу первым с результатом 2 часа 6 минут и 42,6 секунды. Второе место у Ильи Семикова из республики Коми, он проиграл победителю чуть более 11 секунд. Третьим стал ещё один представитель сборной Удмуртской республики Сергей Ардашев, его отставание от Вылегжанина — 23,2 секунды.

Ранее на турнире Максим Вылегжанин становился вторым в скиатлоне на 30 километров.

Этап Кубка мира в Осло в минувшем сезоне-2018/19 стал для Вылегжанина последним международным стартом. Окончательное решение о завершении карьеры Вылегжанин принял после чемпионата мира по лыжным гонкам в Зеефельде.