Букмекерские конторы назвали фаворита центрального матча 22 тура между московским «Локомотивом» и санкт-петербургским «Зенитом«.

По мнению футбольных аналитиков, шансы команд примерно равны, однако с большей долей вероятности стоит ждать победы хозяев поля. Ничья — наименее вероятный исход встречи.

По оценке экспертов, матч не получится сверхрезультативным: вряд ли команды забьют три мяча и более на двоих. Наиболее возможным счетом в матче букмекеры называют ничью 1:1.

Сейчас «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав за 21 матч 44 очка, «Локомотив» отстает от петербуржцев на 6 очков.

Встреча «Локомотива» и «Зенита» пройдет сегодня, 7 апреля, на «РЖД-Арене» в Москве. Начало матча в 19:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте Nevasport.ru здесь.