Национальная хоккейная лига может продлить дисквалификацию защитника Вячеслава Войнова на долгий срок. Об этом сообщает журналист-инсайдер НХЛ Эллиот Фридман.

По сообщению Фридмана, в ближайшие 24-48 часов ожидается, что НХЛ официально объявит о новом отстранении Войнова от матчей на длительный срок. «Это будет новое наказание в дополнение к уже отбытому. Думаю, самым большим вопросом будет возможное обжалование этой дисквалификации», — заявил Фридман.

Напомним, за нанесение побоев супруге Марте Варламовой Вячеслав Войнов отсидел три месяца в тюрьме, а затем был дисквалифицирован в НХЛ и вынужден был покинуть США. С 2015 по 2018 года Войнов выступал в составе петербургского СКА. Летом 2018 года предпринял попытку вернуться в НХЛ, однако, потерпел неудачу. Права на хоккеиста до сих пор принадлежат «Лос-Анджелес Кингз».