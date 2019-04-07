Букмекеры определили фаворита в шестом матче серии плей-офф финала Западной Конференции между СКА и ЦСКА.

По мнению хоккейных аналитиков, больше шансов на победу у петербургских армейцев — около 40%. Шанс на победу ЦСКА — 34 процента, наименее вероятный результат по итогам основного времени — ничья.

Эксперты считают, что в матче будет заброшено 4 шайбы и меньше. Наиболее вероятным счетом в матче букмекеры называют ничью 1:1 в основное время

На данный момент ЦСКА ведет в серии 3:2. До прохода в финал Кубка Гагарина московским армейцам не хватает одной победы. В этой серии плей-офф побеждают только хозяева льда: два стартовых матча в Москве остались за ЦСКА, две встречи в «Ледовом дворце» выиграл СКА.

Шестое армейское дерби в серии состоится сегодня, 7 апреля, в Санкт-Петербурге. Начало в 17:00 по московскому времени.