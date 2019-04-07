Болельщика московского «Спартака» избили на матче с ЦСКА, поскольку он находился на трибуне с провокационным шарфом. О своем состоянии пострадавший рассказал в интервью порталу «Чемпионат.com».

Фанат объяснил, что прекрасно понимал: надпись на шарфе, оскорбляющая Глушакова — это провокация. «Не думал, что будут такие драки, когда один за всех, и все на одного», — пояснил «спартаковец», сказав, что в подтрибунном помещении он с другом противостоял пятерым крепким ультрас.

«Это было какое-то пьяное быдло, вели они себя, как гопники», — поведал фанат. По свидетельствам других болельщиков, пострадавшего били ногами, пока он лежал на бетонном полу.

Напомним, вчера «Спартак» проиграл в московском дерби ЦСКА со счетом 2:0, еще одного фаната задержала полиция за плевок в стража порядка.