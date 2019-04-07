Болельщицы футбольного клуба «Уфа» обратились с неожиданным месседжем в адрес защитника «Ростова» Ивана Новосельцева.

На трибуне несколько фанаток башкирской футбольной команды развернули баннер с надписью: «Ваня, верни носки!». Таким образом, девушки выразили солидарность с женой футболиста Катериной Кейру-Новосельцевой, от которой игрок «Ростова» ушел, забрав практически все вещи. По сообщениям Кейру, Новосельцев переписал все их совместно нажитое имущество и скрылся, поэтому ей пришлось требовать ответа сначала в «Инстаграме», а затем и в передаче «Пусть говорят» на Первом канале.

Матч с «Уфой» футболисты «Ростова» проиграли со счетом 0:1. Победный гол на 25 минуте забил нападающий Сильвестр Игбун. Новосельцев в матче участия не принимал.