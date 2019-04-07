Итальянский биатлонист Доминик Виндиш провел биатлонную тренировку в необычном обмундировании: на трассу спортсмен вышел в костюме динозавра. Видео и фотоподтверждение появилось сегодня в «Инстаграме» спортсмена.

На кадрах видно, как Виндиш проводит стрельбу, с трудом пытается встать, а затем продолжает путь по трассе. Видео итальянский биатлонист подписал так: «Совершенствую свои стрелковые навыки перед чемпионатом мира-2020 в Антхольце». Тренировка на том же стадионе, где в следующем году пройдет биатлонный ЧМ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dominik Windisch (@dominik.windisch) 7 Апр 2019 в 1:34 PDT

На прошедшем чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде Доминик Виндиш стал чемпионом мира в такой дисциплине, как масс-старт на 15 км. Итальянскому биатлонисту повезло с ветром на последнем рубеже, вследствие чего он смог опередить фаворитов гонки и взять золото.