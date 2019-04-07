Тренерский штаб СКА огласил состав на шестой матч финальной серии Западной конференции против московского ЦСКА.

В воротах сыграет Игорь Шестеркин, на скамейке запасных останется Магнус Хелльберг.

Первое звено: Владислав Гавриков — Давид Рундблад, Никита Гусев — Ярно Коскиранта — Александр Барабанов;

Второе звено: Динар Хаифзуллин — Патрик Херсли, Виктор Тихонов — Павел Дацюк — Сергей Плотников;

Третье звено: Антон Белов — Артем Зуб, Наиль Якупов — Алексей Бывальцев — Максим Карпов;

Четвертое звено: Андрей Зубарев, Артем Жук — Михаил Мальцев — Илья Каблуков — Евгений Кетов.

Напомним, матч между СКА и ЦСКА состоится в Петербурге и начнется в 17:00. Московские армейцы ведут в серии со счетом 3-2.

Если потребуется, следующий матч команды проведут в Москве 9 апреля.