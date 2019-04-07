В матче 30-го тура Футбольной национальной лиги петербургский «Зенит-2» дома сыграл результативную ничью с новосибирской «Сибирью» со счетом 2:2.

В составе петербуржцев по голу забили Александр Еловских на 15-й минуте и Андрей Мостовой на 87-й минуте с 11-метровой отметки.

У новосибирцев отличились Виталий Галыш на 44-й минуте и Владимир Азаров на 70-й минуте.

На 82-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник гостей Константин Антипов.

Отметим, на 11-й минуте полузащитник «Сибири» Евгений Чеботару не реализовал пенальти.

После 30 матчей команда Владислава Радимова занимает последнее, 20-е, место в турнирной таблице ФНЛ, имея в активе 16 очков. У «Сибири» 25 баллов, клуб идет на 18-м месте.

Следующий матч дубль «Зенита» проведет 12 апреля на выезде против «Балтики», «Сибирь» в этот же день дома примет «Луч».