В матче 22-го тура российской премьер-лиги екатеринбургский «Урал» одержал победу над красноярским «Енисеем» со счетом 3:2.

В составе гостей отличились Дмитрий Ятченко на 21-й минуте с пенальти и Александр Зотов на 63-й минуте.

В составе победившей команды по голу забили Николай Димитров на 72-й минуте с передачи Павла Погребняка, сам Погребняк на 85-й минуте и Андрей Панюков на 87-й минуте.

Отметим, в прошлый раз Павел Погребняк забивал 8 апреля 2018 года.

После 22 матчей команда из Красноярска занимает последнее, 16-е, местов турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 12 очков. Подопечные Дмитрия Парфенова идут на 11-й строчке, набрав 26 баллов.

Следующий матч команда Дмитрия Аленичева проведет 13 апреля дома против «Уфы», «Урал» в этот же день на выезде встретится с тульским «Арсеналом».