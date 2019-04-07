Актер и болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский поделился ожиданиями от предстоящей встречи сине-бело-голубых с московским «Локомотивом».

По словам Боярского, в этой игре преимущество будет у «Локомотива», так как железнодорожники играют на своем поле, а «Зенит» — в гостях. Актер отметил, что гостевые матчи у «Зенита» не всегда бывают удачными, однако и у петербуржцев достаточно шансов, чтобы одержать победу.

«Точный счет сказать не могу. Это футбол, посмотрим, что будет», — сказал Боярский, слова которого приводит Sport24.

Напомним, матч «Зенита» и «Локомотива» пройдет сегодня, 7 апреля, в Москве. Начало встречи в 19:00 по московскому времени. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте Nevasport здесь.