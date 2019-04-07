В шестом матче финальной серии Западной конференции между петербургским СКА и московским ЦСКА забит второй гол.

Дубль оформил нападающий СКА Наиль Якупов, который отличился на 16-й минуте матча, а позже — на 23-й минуте.

Отметим, в данный момент москвичи лидируют в серии со счётом 3-2. Подопечные Ильи Воробьёва проиграли в двух первых матчах, которые прошли в Москве на «ЦСКА-Арене». Затем серия переместилась в Петербург, где хозяевам удалось выиграть две встречи и сравнять счёт в серии.

Пятая игра состоялась в Москве, где сильнее вновь оказались хоккеисты ЦСКА — они одержали победу со счётом 3:0. Серия проходит до четырех побед, поэтому сегодняшний матч может стать решающим: если москвичи победят, СКА закончит выступление в нынешнем сезоне. Однако если петербуржцы одержат победу, то команды сыграют между собой ещё раз.