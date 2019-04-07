В матче 33-го тура английской премьер-лиги лондонский «Арсенал» на выезде потерпел минимальное поражение от «Эвертона» со счетом 0:1.

Единственный гол в матче сумел забить защитник «Эвертона» Фил Джагелка на 10-й минуте.

После 32 матчей команда Унаи Эмери располагается на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 63 очка.

Подопечные Марку Силвы идут на девятой позиции в таблице английской премьер-лиги, набрав 45 баллов.

Следующий матч лондонский клуб проведет дома 11 апреля в рамках первой игры четвертьфинала Лиги Европы против итальянского «Наполи». В национальном чемпионате канониры 15 апреля на выезде сыграют против «Уотфорда».

Команда из Ливерпуля 13 апреля в гостях сыграет с лондонским «Фулхэмом».