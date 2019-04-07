Тренерский штаб петербургского «Зенита» назвал состав команды на матч 22-го тура российской премьер-лиги против московского «Локомотива».

В воротах сине-бело-голубых сыграет Андрей Лунев, в защите выйдут Бранислав Иванович, который выполняет роль капитана, Ярослав Ракицкий, Юрий Жирков и Игорь Смольников. В полузащите сыграют Магомед Оздоев, Вильмар Барриос и Эмилиано Ригони. В нападение главный тренер Сергей Семак выставил Себастьяна Дриусси, Артем Дзюбу и Сердара Азмуна.

Напомним, матч «Зенита» и «Локомотива» пройдет сегодня, 7 апреля, в Москве. Начало встречи в 19:00 по московскому времени. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте Nevasport здесь.

Ранее букмекерские конторы назвали фаворита центрального матча 22-го тура между московским «Локомотивом» и санкт-петербургским «Зенитом». По мнению футбольных аналитиков, шансы команд примерно равны, однако с большей долей вероятности стоит ждать победы хозяев поля.