Тренерский штаб московского «Локомотива» назвал состав команды на матч 22-го тура российской премьер-лиги против петербургского «Зенита».

В воротах железнодорожников сыграет Гилерме, в защите выйдут Мацей Рыбус, Ведран Чорлука, Соломон Кверквелия и Владислав Игнатьев. В полузащите сыграют Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк, Хвича Кварацхелия и братья Антон и Алексей Миранчуки. В нападение главный тренер Юрий Семин выставил Эдера.

Напомним, матч «Зенита» и «Локомотива» пройдет сегодня, 7 апреля, в Москве. Начало встречи в 19:00 по московскому времени. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте Nevasport здесь.

Ранее букмекерские конторы назвали фаворита центрального матча 22-го тура между московским «Локомотивом» и санкт-петербургским «Зенитом». По мнению футбольных аналитиков, шансы команд примерно равны, однако с большей долей вероятности стоит ждать победы хозяев поля.