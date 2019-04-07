В Москве стартовала игра 22-го тура российской премьер-лиги между местным «Локомотивом» и петербургским «Зенитом».

Встреча, которая проходит на стадионе «РЖД Арена», началась в 19:00 по московскому времени.

Со стартовым составом команды Сергея Семака можно ознакомиться здесь, с составом железнодорожников — здесь.

Отметим, в данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу и опережает «Локомотив» на шесть очков.

Перед началом встречи главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак поделился ожиданиями от противостояния. На своей странице в «Инстаграме» Семак написал, что для победы в чемпионате России недостаточно обыграть «Локомотив». «Но мы можем сделать шаг к нашей цели», — добавил тренер.

Ранее сообщалось, что полузащитник петербуржцев Олег Шатов готовится к матчу с ограничениями. На открытой тренировке, которая состоялась 5 апреля, Шатов занимался отдельно от общей группы. Футболист совершал пробежки и работал с мячом.

Матч в режиме реального времени можно посмотреть здесь.