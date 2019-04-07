В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ петербургский «Зенит» на выезде уступил московскому ЦСКА со счетом 73:83 (14:16, 14:26, 22:24, 23:17).

Наибольшую результативность в матче продемонстрировали баскетболисты ЦСКА Нандо де Коло и Дэниэл Хэккетт, в активе которых 15 очков. У центрового «Зенита» Джалена Рейнольдса в активе на один балл меньше.

После 23 матчей команда Дмитриса Итудиса занимает первое место в турнирной таблице Единой лиге ВТБ, одержав 19 побед и потерпев четыре поражения. Команда Жоана Плазы располагается на пятой строчке после 21 игры с 14 победами и семью поражениями.

Следующий матч команда из Петербурга проведет 14 апреля против УНИКСа в Казани, ЦСКА 9 апреля на выезде встретится с «Нижним Новгородом».