Российский экс-фигурист Алексей Ягудин рассказал о своих отношениях с Татьяной Тарасовой.

По словам Ягудина, Тарасова сказала ему: «Умоляю тебя, не пей, а то козлёночком станешь, и я тебя выгоню». Фигурист рассказал, что по окончанию сбора он не удержался, выпил, а утром перед ним стояла Тарасова со словами «Просила же тебя».

Ягудин, слова которого приводит Starhit, признался, что у спортсменов принято отмечать завершение турнира, но в какой-то момент он перебрал, и тренеру пришлось отвести его в номер, а с утра проснулся и увидел Тарасову.

«Я решил притвориться спящим», — признался Ягудин и добавил, что Тарасова относилась с пониманием к его загулам, поэтому часто собирала ему чемодан и помогала восстанавливаться после турнира.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила на слова бывшего игрока «Зенита» Константина Зырянова о том, что фигурное катание является кошмарным видом спорта.