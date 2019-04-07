В шестом матче финальной серии Западной конференции петербургский СКА одержал победу над московским ЦСКА со счетом 3:2.

В составе петербургских армейцев дубль оформил Наиль Якупов, который отличился на 16-й минуте матча, а позже — на 23-й минуте. Еще одну шайбу забросил на 46-й минуте Никита Гусев в большинстве.

У московских армейцев дубль оформил Мэтт Робинсон, который сделал это за три минуты: на 34-й и 17-й минутах.

Отметим, после шести матчей в серии между армейскими коллективами ничья — 3-3. Подопечные Ильи Воробьёва проиграли в двух первых матчах, которые прошли в Москве на «ЦСКА-Арене». Затем серия переместилась в Петербург, где хозяевам удалось выиграть две встречи и сравнять счёт в серии.

Пятая игра состоялась в Москве, где сильнее вновь оказались хоккеисты ЦСКА — они одержали победу со счётом 3:0.

Следующий, решающий, матч состоится 9 апреля в Москве.