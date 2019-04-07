В матче 29-го тура чемпионата Голландии арнемский «Витесс» дома сыграл результативную ничью с ПСВ из Эйндховена со счетом 3:3.

В составе хозяев по голу забили Тулани Сереро на 13-й минуте, Мартин Эдегор на 59-й минуте и Тим Матавж на 83-й минуте.

У гостей дубль на 41-й и 91-й минутах оформил Ирвинг Лосано, оба мяча забиты с пенальти. Еще один мяч на свой счет записал Люк Де Йонг на 70-й минуте.

Отметим, на 89-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Витесса» Майкел ван дер Верфф.

После 29 матчей команда Леонида Слуцкого занимает седьмое место в турнирной таблице голландской Эредивизии, имея в активе 43 очка. ПСВ набрал 71 балл, подопечные Марка ван Боммеля идут на второй строчке.

Следующий матч «Витесс» проведет 14 апреля на выезде против «Утрехта», ПСВ в этот же день примет «Графсхап».