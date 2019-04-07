Главный тренер СКА Илья Воробьев поделился мнением о победе петербуржцев над ЦСКА в шестом матче серии (3:2).

По словам Воробьева, игроки СКА здорово начали и забили два гола, но потом пропустили курьезный первый гол из трафика, а потом — второй в меньшинстве. Воробьев отметил, что хоккеисты — молодцы, что нашли ключи к победе, и теперь в СКА готовятся к самому интересному. По мнению тренера, седьмая игра — это что-то особенное в любой серии.

«Сыграет ли Прохоркин в седьмом матче? Посмотрим на его состояние, у него уважительная причина сегодня была», — сказал Воробьев, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, в шестом матче финальной серии Западной конференции петербургский СКА одержал победу над московским ЦСКА со счетом 3:2.

В составе петербургских армейцев дубль оформил Наиль Якупов, который отличился на 16-й минуте матча, а позже — на 23-й минуте. Еще одну шайбу забросил на 46-й минуте Никита Гусев в большинстве.

У московских армейцев дубль оформил Мэтт Робинсон, который сделал это за три минуты: на 34-й и 17-й минутах.

Отметим, после шести матчей в серии между армейскими коллективами ничья — 3-3.