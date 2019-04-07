Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов поделился мнением о поражении своей команды от СКА (2:3).

По словам Капризова, не нужно сравнивать плей-офф с регулярным чемпионатом, когда ЦСКА одержал две победы в Петербурге. Игрок отметил, что ЦСКА будет готовиться к седьмому матчу, и ему приятно, что решающую игру москвичи проведут дома, но в плей-офф своя площадка не имеет такого значения.

«Это плей-офф, здесь нет разницы, с каким счётом ты выигрываешь матчи — главное окончательный счёт в серии», — сказал Капризов, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, в шестом матче финальной серии Западной конференции петербургский СКА одержал победу над московским ЦСКА со счетом 3:2.

В составе петербургских армейцев дубль оформил Наиль Якупов, который отличился на 16-й минуте матча, а позже — на 23-й минуте. Еще одну шайбу забросил на 46-й минуте Никита Гусев в большинстве.

У московских армейцев дубль оформил Мэтт Робинсон, который сделал это за три минуты: на 34-й и 17-й минутах.

Отметим, после шести матчей в серии между армейскими коллективами ничья — 3-3.