Нападающий «Урала» Павел Погребняк благодаря забитому мячу в игре против «Енисея» повторил рекорд РПЛ по числу клубов, за которые отличался футболист в чемпионате.

Для российского форварда «Урал» стал седьмым по счету клубом российской премьер-лиги, за который он смог отличиться. Ранее Погребняк забивал в рамках высшего российского дивизиона в составе «Спартака», «Шинника», «Томи», «Зенита», «Динамо» и «Тосно».

Погребняк повторить достижение другого российского нападающего, Спартака Гогниева, который забивал в футболках «Динамо», ЦСКА, «Ротора», «Алании», «Сатурна», «Ростова» и «Урала».

Напомним, в матче 22-го тура российской премьер-лиги екатеринбургский «Урал» одержал победу над красноярским «Енисеем» со счетом 3:2.

В составе гостей отличились Дмитрий Ятченко на 21-й минуте с пенальти и Александр Зотов на 63-й минуте.

В составе победившей команды по голу забили Николай Димитров на 72-й минуте с передачи Павла Погребняка, сам Погребняк на 85-й минуте и Андрей Панюков на 87-й минуте.

Отметим, в прошлый раз Павел Погребняк забивал 8 апреля 2018 года.