В матче 22-го тура российской премьер-лиги московский «Локомотив» дома сыграл вничью с петербургским «Зенитом» со счетом 1:1.

В составе «Зенита» со штрафного забил защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий на 55-й минуте. Перед ударом Магомед Оздоев на удачу поцеловал Ракицкого в голову.

На 60-й минуте после удара Владислава Игнатьева мяч рикошетом от Себастьяна Дриусси залетел в ворота «Зенита».

Отметим, встреча, которая проходила на стадионе «РЖД Арена», началась в 19:00 по московскому времени.

После 22 матчей команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 45 очков и опережая идущий на втором месте «Краснодар» на четыре балла.

Подопечные Юрия Семина располагаются на четвертой строчке, команда набрала 39 очков после матча с «Зенитом».

Следующий матч «Зенит» проведет 14 апреля дома против «Анжи», «Локомотив» одним днем ранее в гостях сыграет с «Ахматом».