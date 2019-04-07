Нападающий СКА Наиль Якупов поделился мнением о победе петербуржцев над ЦСКА в шестом матче серии (3:2).

По словам Якупова, петербуржцы понимали, что отступать было некуда, и надо идти вперёд. Якупов заявил, что он не забил с передачи Дацюка, потому что у него руки не как у Павла Дацюка.

Хоккеист отметил, что ЦСКА не просто так забил, а из-за ошибок СКА. Якупов считает, что у СКА было много удалений, но игроки справлялись, ловили шайбы на себя.

«Из-за долгих просмотров пришлось немного замёрзнуть, хотя до этого были отрезки, когда игра долго шла без свистков. Плотников — боевой игрок, своей дракой он дал нам вдохновение. Никогда нигде он не уступит. Он сделал так, как посчитал нужным. В седьмой игре будет all in», — сказал Якупов, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, в шестом матче финальной серии Западной конференции петербургский СКА одержал победу над московским ЦСКА со счетом 3:2.

В составе петербургских армейцев дубль оформил Наиль Якупов, который отличился на 16-й минуте матча, а позже — на 23-й минуте. Еще одну шайбу забросил на 46-й минуте Никита Гусев в большинстве.

У московских армейцев дубль оформил Мэтт Робинсон, который сделал это за три минуты: на 34-й и 17-й минутах.

Отметим, после шести матчей в серии между армейскими коллективами ничья — 3-3.