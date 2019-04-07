Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о ничьей своей команды в игре против «Локомотива» (1:1).

По словам Семака, «Зениту» не хватило второго мяча для победы. Тренер отметил, ему жаль, что не смогли победить и не смогли реализовать моменты. По поводу замены Смольникова Семак объяснил, что защитник много ошибался и не вошел в игру так, как хотелось бы.

«Будем прилагать усилия, чтобы побеждать дальше. Все может случиться. Это минимальный отрыв, который ни о чем не говорит. Сегодня мы немножко расстроены результатом, ведь хотели победить», — сказал Семак в эфире канала «Матч ТВ».

Напомним, в матче 22-го тура российской премьер-лиги московский «Локомотив» дома сыграл вничью с петербургским «Зенитом» со счетом 1:1.

В составе «Зенита» со штрафного забил защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий на 55-й минуте. Перед ударом Магомед Оздоев на удачу поцеловал Ракицкого в голову.

На 60-й минуте после удара Владислава Игнатьева мяч рикошетом от Себастьяна Дриусси залетел в ворота «Зенита».