Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о ничьей против «Зенита» (1:1).

«Чего грустные? У всех по очку, и нормально!» — сказал Семин.

Он отметил, что не нужно мотивировать на «Зенит», а все слова остаются в раздевалке. По мнению Семина, второй тайм «Локомотив» провел лучше, чем первый, но не было ударов. В хороших ситуациях вместо удара был лишний пас, который прерывался защитниками «Зенита».

«Замена Эдера на Смолова? Эдер неплохо боролся с двумя центральными защитниками, но немного подустал. Они конкурируют со Смоловым за одно место, но у Фёдора был очень маленький перерыв между играми», — добавил Семин, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, в матче 22-го тура российской премьер-лиги московский «Локомотив» дома сыграл вничью с петербургским «Зенитом» со счетом 1:1.

В составе «Зенита» со штрафного забил защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий на 55-й минуте. Перед ударом Магомед Оздоев на удачу поцеловал Ракицкого в голову.

На 60-й минуте после удара Владислава Игнатьева мяч рикошетом от Себастьяна Дриусси залетел в ворота «Зенита».